Apple намерена выпускать смартфоны с ИИ, который сможет работать без Интернета

Согласно сообщению Bloomberg, компания Apple приняла решение о том, как будут работать функции искусственного интеллекта (ИИ) на их смартфонах. Основные функции ИИ будут выполняться локально на устройствах, без необходимости доступа к интернету и облачным серверам.

Такой подход позволит обеспечить более конфиденциальную работу с ИИ, поскольку все данные останутся на самом устройстве. Тем не менее, на iPhone могут появиться и расширенные ИИ-возможности, которые будут требовать подключения к внешнему серверу для обработки данных.

Инсайдеры сообщают, что новые функции ИИ будут обрабатываться с помощью Google Gemini или других инструментов. Кроме того, поддержка ИИ ожидается и на других устройствах компании Apple.