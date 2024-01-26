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Apple намерена внедрить в свои продукты новые инновационные процессоры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

По последним сообщениям, компания TSMC из Тайваня будет производить 2-нанометровые чипы для Apple. Ожидается, что Apple станет первым брендом, который получит доступ к этим новым процессорам.

Чипы будут использоваться в компьютерах, планшетах и iPhone Pro нового поколения, а первые чипы на 2-нм технологическом процессе появятся во второй половине 2025 года.

Это снова дает Apple преимущество, так как они являются особым клиентом для TSMC. Ранее они уже были первыми в очереди на получение 3-нм чипов.

Впрочем, 2-нм чипы не будут доступны только для Apple, так как и другие IT-гиганты также планируют перейти на эту технологию, но немного позже.

На данный момент TSMC еще не освоил производство чипов по 2-нм технологическому процессу и находится в процессе строительства новых заводов.

Они ожидают одобрения для строительства третьего завода. Это важный момент как для TSMC, так и для их IT-клиентов, так как 3-нм чипы принесли компании 6% от общего дохода. Основной доход TSMC получает от Apple и их чипов семейства M3.

 

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