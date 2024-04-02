Apple намерена в 2024 году выпустить недорогие AirPods и новые AirPods Max

Аналитик Джефф Пу сообщает, что в 2024 году Apple планирует выпустить более доступную модель наушников AirPods с функцией шумоподавления.

Индийский завод Foxconn увеличит объемы сборки AirPods в конце 2024 года, что подтверждает информацию о расширении ассортимента Apple.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил о планах компании выпустить две модели AirPods четвертого поколения в этом году.

Обе модели получат обновленный дизайн, улучшенное качество звука и одна из них будет обладать функцией активного шумоподавления и встроенным динамиком для поиска зарядного кейса в приложении «Локатор».

Аналитик также предсказывает, что второе поколение флагманских наушников AirPods Max выйдет до конца 2024 года. Первое поколение этих наушников было выпущено в начале 2020 года.