Samsung перестанет быть крупнейшим покупателем дисплеев AMOLED у Samsung в этом году

Samsung перестанет быть крупнейшим покупателем дисплеев AMOLED у Samsung в этом году26.05.2021 12:29
Согласно новому отчету DigiTimes, Apple намерена превзойти Samsung в качестве крупнейшего покупателя дисплеев AMOLED для смартфонов в конце этого года после выпуска линейки iPhone 13, которая подтолкнет внедрение гибких дисплеев AMOLED в iPhone до 80%.
Apple внедрила гибкие AMOLED-дисплеи для всей линейки iPhone 12 и, как ожидается, продолжит это делать в iPhone 2021 года. Согласно сегодняшнему отчету, в котором приводятся оценочные данные исследовательской компании Omdia, Apple, как ожидается, закупит 169 миллионов дисплеев для iPhone в этом году по сравнению с прошлогодним заказом в 114,5 миллионов.
Источники цитируют оценки Omdia как свидетельствующие о том, что Apple, как ожидается, увеличит количество панелей AMOLED до 169 миллионов штук для iPhone в 2021 году с 114,5 миллионов в 2020 году, в то время как соответствующие закупки Samsung, по оценкам, незначительно вырастут до 157 миллионов штук с 152,3 миллиона.
Ожидается, что Samsung Display останется крупнейшим поставщиком панелей AMOLED для iPhone в 2021 году, предложив примерно 110 миллионов штук по сравнению с 50 миллионами LG Display и девятью миллионами BOE, сообщили источники.
Ожидается, что помимо гибких AMOLED-дисплеев для линейки iPhone 13, более дорогие модели линейки, такие как Pro и Pro Max, будут включать технологию задней панели LTPO. Панели LTPO не только помогают снизить энергопотребление дисплея, что может включать такую функцию, как постоянно включенный дисплей для iPhone, но также обеспечивают более высокую частоту обновления.
Ходят слухи, что Apple уже некоторое время включает в свой iPhone частоту обновления 120 Гц ProMotion. Однако ни один из слухов пока не подтвердился. Сообщается, что Apple была близка к внедрению технологии LTPO в iPhone 2020 года, но, вероятно, решила вместо этого сосредоточиться на внедрении 5G на iPhone в качестве основного аргумента. Широко известно, что в iPhone 13 Apple добавила технологию отображения LTOP с частотой обновления 120 Гц.
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