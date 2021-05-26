Samsung перестанет быть крупнейшим покупателем дисплеев AMOLED у Samsung в этом году

Согласно новому отчету DigiTimes, Apple намерена превзойти Samsung в качестве крупнейшего покупателя дисплеев AMOLED для смартфонов в конце этого года после выпуска линейки iPhone 13, которая подтолкнет внедрение гибких дисплеев AMOLED в iPhone до 80%.

Apple внедрила гибкие AMOLED-дисплеи для всей линейки iPhone 12 и, как ожидается, продолжит это делать в iPhone 2021 года. Согласно сегодняшнему отчету, в котором приводятся оценочные данные исследовательской компании Omdia, Apple, как ожидается, закупит 169 миллионов дисплеев для iPhone в этом году по сравнению с прошлогодним заказом в 114,5 миллионов.

Источники цитируют оценки Omdia как свидетельствующие о том, что Apple, как ожидается, увеличит количество панелей AMOLED до 169 миллионов штук для iPhone в 2021 году с 114,5 миллионов в 2020 году, в то время как соответствующие закупки Samsung, по оценкам, незначительно вырастут до 157 миллионов штук с 152,3 миллиона.

Ожидается, что Samsung Display останется крупнейшим поставщиком панелей AMOLED для iPhone в 2021 году, предложив примерно 110 миллионов штук по сравнению с 50 миллионами LG Display и девятью миллионами BOE, сообщили источники.

Ожидается, что помимо гибких AMOLED-дисплеев для линейки iPhone 13, более дорогие модели линейки, такие как Pro и Pro Max, будут включать технологию задней панели LTPO. Панели LTPO не только помогают снизить энергопотребление дисплея, что может включать такую ​​функцию, как постоянно включенный дисплей для iPhone, но также обеспечивают более высокую частоту обновления.

Ходят слухи, что Apple уже некоторое время включает в свой iPhone частоту обновления 120 Гц ProMotion. Однако ни один из слухов пока не подтвердился. Сообщается, что Apple была близка к внедрению технологии LTPO в iPhone 2020 года, но, вероятно, решила вместо этого сосредоточиться на внедрении 5G на iPhone в качестве основного аргумента. Широко известно, что в iPhone 13 Apple добавила технологию отображения LTOP с частотой обновления 120 Гц.