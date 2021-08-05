Apple может начать просматривать фото пользователей, но только с целью обнаружения снимков с жестоким обращением к детям.

Об этом рассказал специалист по безопасности Мэтью Грин. По его данным, компания может представить такую функцию в ближайшее время.

По данным источника, система автоматически будет проверять снимки на смартфонах и определять изображения жестокого обращения с детьми.

Стоит отметить, что Apple уже удалила из App Store приложения, связанные с детской порнографией.

Однако судя по новым данным на этом «купертиновская» компания не остановится и будет бороться и дальше с жестоким обращением по отношению к детям.

Мэтью Грин отметил, что система будет работать только на устройствах под управлением iOS, и не будет обращаться к серверам, но специалист считает, что позже возможности контроля будут расширены и начнется слежение за трафиком пользователя.