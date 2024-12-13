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Apple начнёт производство наушников AirPods в Индии

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Компания Apple впервые запустит производство своих беспроводных наушников AirPods в Индии в начале следующего года. Это шаг важен для компании, так как она стремится уменьшить зависимость от китайского производства.

Сборка AirPods будет осуществляться на новом заводе Foxconn недалеко от Хайдарабада в штате Телангана, начиная с первого квартала 2024 года. Завод уже проводит тестовое производство, и после начала массового выпуска ожидается быстрое наращивание объемов.

AirPods станут вторым крупным продуктом Apple, который будет производиться в Индии, после iPhone. Apple активно расширяет свои производственные мощности в стране благодаря субсидиям правительства и наличию квалифицированной рабочей силы. Это также помогает компании сократить зависимость от Китая на фоне ухудшающихся отношений между США и Китаем.

Apple является крупнейшим производителем беспроводных наушников в мире. Во втором квартале компания поставила 16,8 миллиона таких устройств, занимая 22% рынка. Экспорт iPhone из Индии увеличился на треть за шесть месяцев до сентября, достигнув почти 6 миллиардов долларов.

В прошлом году индийское подразделение Jabil начало поставлять пластиковые корпуса AirPods в Китай и Вьетнам, где наушники в настоящее время собираются. Ожидается, что большая часть AirPods, собранных в Индии, будет направлена на экспорт. Представители Foxconn и Apple пока не прокомментировали эту информацию.

Источник: Вloomberg.

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