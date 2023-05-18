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Apple начнёт массовое производство смартфонов iPhone 15 в июне 2023 года

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Летом Apple уже начнет производство нового поколения своих смартфонов, об этом сообщил авторитетный портал 9to5Mac со ссылкой на аналитика DSCC Росса Янга.
Источник зарубежному порталу сообщил, что в июне уже стартует производство смартфонов iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max.

Аналитик Росс Янг отметил, что разработка серии iPhone 15 была завершена еще в конце прошлого года, после были внесены некоторые корректировки в смартфоны.

Такой ранний старт производства связан с желанием избежать дефицита на модели iPhone 15. В Apple рассчитывают, что вся серия будет пользоваться большим спросом на старте продаж.

По слухам, вся серия iPhone 15 получит Dynamic Island, при этом экраны с поддержкой 120 Гц будут только у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

iPhone 15
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