Apple начинает продавать «сертифицированные восстановленные» 5G iPhone 12 и 12 Pro с небольшими скидками

В отличие от нескольких лет назад, Apple в настоящее время продает множество моделей iPhone разных поколений через свой официальный магазин в США. Очевидно, к ним относятся только что представленный iPhone SE третьего поколения и все еще свежий квартет iPhone 13, а также старые модели, такие как iPhone 12, 12 mini и iPhone 11.

В то же время охотники за скидками, вероятно, уже знают, что даже более старые iPhone 8, 8 Plus и XR технически все еще живы в «сертифицированном восстановленном» виде. Конечно, они могут быть не такими дешевыми, как на eBay, но они поставляются с полной годовой гарантией прямо от Apple, и то же самое, очевидно, касается восстановленных iPhone 12 и 12 Pro, официально доступных с сегодняшнего дня.

Да, выпущенные в 2020 году 6,1-дюймовые устройства наконец-то добавлены в обновленный магазин их производителя в США по цене от 619 до 1019 долларов. Это может звучать не так, как ваша обычная сделка… потому что это не так, но восстановленные устройства действительно не имеют себе равных.

В дополнение к вышеупомянутой гарантии вы можете рассчитывать на получение совершенно новой коробки со всеми оригинальными аксессуарами и кабелями вместе с вашим заказом, а также на полностью функциональное устройство iPhone 12 или iPhone 12 Pro , прошедшее строгие испытания после получения нового аккумулятора и новая внешняя оболочка.

Не заблуждайтесь, это все еще бывшие в употреблении продукты… в глубине души, но они точно не будут выглядеть так на первый… или второй, или третий взгляд.

Конечно, за 619 долларов вы сможете получить непрофессиональный iPhone 12 только с 64-гигабайтной конфигурацией памяти (и одним черным оттенком). Это ниже прейскурантной цены в 729 долларов за совершенно новое разблокированное устройство, в то время как вариант на 256 гигабайт стоит 659 долларов после чуть более высокой скидки в 120 долларов.

Покупатели восстановленного iPhone 12 Pro ожидают еще большего снижения цен на сумму от 140 до 180 долларов, в зависимости от того, сколько им нужно внутреннего пространства для хранения, а также от большего выбора цветов. Однако некоторые модели могут исчезнуть со склада очень быстро, поэтому, если вы больше заботитесь о гарантиях и замене оригинальных деталей Apple (при необходимости), чем о максимальной экономии любой ценой, вы можете поторопиться.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro с поддержкой 5G, оснащенные процессором A14 Bionic, несомненно, продержатся в 2022 году, предлагая звездную поддержку программного обеспечения на долгие годы по более низким ценам, чем их преемники 2021 года. Их камеры также довольно хороши для этих цен.