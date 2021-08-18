Apple выпустила свой новый 24-дюймовый iMac в апреле этого года, а теперь, всего несколько месяцев спустя, технологический гигант из Купертино начал продавать отремонтированную версию того же самого через собственный Apple Store в Великобритании.

В настоящее время для покупки доступна только одна модель, которая доступна в розовом цвете. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, 7-ядерным графическим процессором и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ и стоит 1059 фунтов стерлингов. Покупка представляет собой экономию на 190 фунтов стерлингов по сравнению со стандартной ценой в 1249 фунтов стерлингов.

Ожидается, что в ближайшем будущем будут доступны для покупки другие модели.

Источник — Astera.