Apple начала снимать с продажи iPhone SE, 14 и 14 Plus в Европе

С 28 декабря все новые смартфоны в странах Европейского Союза должны иметь порт USB-C для зарядки. В связи с этим Apple начала снимать с продажи модели iPhone SE, iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые все еще используют порт Lightning.

Об этом сообщают различные источники, включая MacRumors и The Verge. В швейцарском онлайн-магазине Apple эти модели уже недоступны для покупки, хотя в других странах ЕС, таких, как Франция и Испания, их все еще можно приобрести. Однако с приближением крайнего срока они также исчезнут из продажи в этих магазинах.

Неясно, почему Apple решила убрать эти модели заранее. Новый закон ЕС стал основным стимулом для перехода на зарядку USB-C, который уже был реализован в iPhone 15.

Ожидается, что новая версия iPhone SE выйдет в начале 2025 года и также будет оснащена USB-C и OLED-дисплеем.