Apple начала сборку базового iPhone 15 в Бразилии

Компания Apple начала собирать базовые версии iPhone 15 на своем заводе в Бразилии.

Хотя Apple официально не подтвердила эту информацию, данные, найденные в интернет-магазине компании в Бразилии, указывают на местное производство. Идентификатор BR/A указывает на то, что устройство было собрано в Бразилии, в то время как другие продукты имеют маркировку BE/A и BZ/A, что означает их импорт.

Apple собирает только базовые модели iPhone 15 в Бразилии, iPhone 15 Plus и 15 Pro, в Бразилию импортируются из Китая. Предположительно, это связано с тем, что базовая модель пользуется большей популярностью в стране, а также с повышением налогов на импортные товары.

Местное производство помогло снизить цены на базовую модель iPhone 15 с 128 ГБ памяти. На момент запуска, стоимость базового iPhone 15 составляла около $1460, но сейчас его цена в некоторых розничных магазинах Бразилии снизилась до $1080. Это также помогает Apple уменьшить зависимость от производства в Китае и увеличивает продажи iPhone. Кроме Бразилии, Apple также расширяет производственные мощности в Индии и Вьетнаме.

Источник: 3dnews