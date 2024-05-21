Apple начала распространять новую версию iOS 17.5.1

Недавно Apple столкнулась с неожиданной проблемой, связанной с появлением ранее удаленных фотографий после установки обновления операционной системы iOS 17.5.

Пользователи обнаружили, что фотографии, которые они предварительно удалили, внезапно появились на их устройствах.

Некоторые из этих фотографий имели интимный характер и попали в руки новых владельцев устройств после их перепродажи на вторичном рынке.

Apple была вынуждена немедленно выпустить экстренное обновление 17.5.1 для устранения этой проблемы.

Интересно отметить, что данная проблема затронула не только владельцев iPhone, но и владельцев iPad. Один из пользователей iPad сообщил о неприятности, связанной с появлением чужих фотографий на его устройстве, которое он приобрел с рук.

Apple объяснила, что удаленные фотографии появляются на устройствах после обновления до iOS 17.5 или iPadOS 17.5 из-за повреждения базы данных. Обновление 17.5.1 исправляет эту проблему.

Обычно программный дефект приводил к произвольному восстановлению фотографий, которые были ошибочно отнесены к недавно удаленным, хотя фактически могли быть сделаны несколько лет назад.