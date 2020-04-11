Apple начала продажи восставленных компьютеров Mac Pro 2019

Mac Pro 2019 оказался самым дорогим компьютером компании Apple. Он в продажу он поступил в прошлом году по цене от 6 тыс. долларов.

Теперь Mac Pro 2019 можно купить восстановленным, причем дешевле, чем новая модель.

Так, базовая конфигурация восстановленной рабочей станции стоит от 5349 долларов. Самая дорогая версия стоит 22 439 долларов, что на 4 тыс. долларов дешевле, чем новый Mac Pro 2019.

Напомним, все восставленные продукты Apple проходят обязательную проверку и на них дается гарантия как на новую продукцию.