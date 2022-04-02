Apple начала продавать восстановленные модели MacBook Pro M1 Pro и M1 Max

Сегодня Apple начала предлагать обновленные версии 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro , оснащенных чипами M1 Pro и M1 Max . Это первый раз, когда эти Mac были доступны со скидкой на ремонт с момента их запуска в 2021 году.

У Apple есть ряд различных машин и конфигураций, включая несколько вариантов «M1 Pro» и несколько MacBook Pro «M1 Max» более высокого класса. 14-дюймовый MacBook Pro начального уровня с чипом ‌M1 Pro‌, 8-ядерным процессором и 14-ядерным графическим процессором стоит 1800 долларов по сравнению с первоначальной ценой в 2000 долларов.

Восстановленный 16-дюймовый MacBook Pro с чипом ‌M1 Max‌, 10-ядерным процессором, 32-ядерным графическим процессором и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, который является базовым высококлассным ‌M1 Max‌, стоит 3149 долларов, что на 350 долларов меньше стандартной цены в 3499 долларов. .

В настоящее время имеется ограниченный запас, потому что содержимое отремонтированного магазина колеблется в зависимости от того, что люди отправили на ремонт и замену, поэтому эти машины могут быстро уйти. Apple будет регулярно пополнять обновленный магазин, при этом доступные спецификации со временем меняются.

На все восстановленные компьютеры Apple Mac распространяется одинаковая гарантия сроком на один год, которая распространяется на новые продукты, а также на все руководства и аксессуары. Каждое восстановленное устройство Apple проходит тщательное тестирование, ремонт, переупаковку и очистку. Стандартная годовая гарантия может быть продлена с помощью AppleCare +, что делает восстановленные продукты Apple практически неотличимыми от новых продуктов.