Apple начала нанимать специалистов для сетей связи 6G

Пятое поколение сетей еще не полностью развернули в развитых странах, а многие крупные производители электроники уже нацелены на разработку шестого поколения мобильной связи.

Apple ищет специалистов для сетей связи 6G. Компания уже разместила несколько вакансий, в которых указано, что работа будет вестись в Кремниевой долине и Сан-Диего.

В вакансии написали, что в команду нужны специалисты для создания беспроводной технологии следующего поколения.

Стоит отметить, что Apple входит в альянс ATIS, который занимается разработкой и внедрением шестого поколения мобильной сети.

В этот же альянсе есть Google, HP, Intel и LG, а также ряд других крупнейших мировых компаний.