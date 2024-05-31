Apple на видео показала, как испытывает iPhone на прочность

Джон Тернус, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения, рассказал о процессе тестирования смартфонов компании на соответствие стандарту IP68.

В интервью с блогером Маркусом Браунли он поделился своими мыслями о балансе между ремонтопригодностью и прочностью устройств, высказываясь необычно. По его мнению, в некоторых случаях надежность должна иметь приоритет перед возможностью ремонта, и это не всегда негативно сказывается на экологии.

Тернус привел пример, объясняя, что если устройство сложно отремонтировать, но редко выходит из строя, то это лучше, чем быстрый ремонт элементов, которые часто нуждаются в замене. В последнем случае окружающей среде может быть причинен больший вред, чем от неремонтопригодного устройства, которое будет заменено после длительного использования.

Далее Тернус подробно рассказал о процессе тестирования надежности iPhone в Apple. Он упомянул, что каждая модель проходит жесткие испытания на прочность, и это касается «тысяч и тысяч» экземпляров. В ходе интервью были показаны некоторые из этих тестов:

Использование вибростола для проверки устойчивости к вибрации;

Погружение iPhone в воду, чтобы проверить его водонепроницаемость;

Подача воды под давлением из шланга для оценки стойкости к воздействию воды;

Роботизированная рука, которая бросает iPhone в движении, чтобы смоделировать реалистичные ситуации падения;

Множество тонких струй воды, направленных на смартфон под разными углами, чтобы проверить его защиту от воды.

Тернус также отметил, что iPhone проходит испытания на перепады температур и другие параметры. Компания также внимательно изучает обратную связь после испытаний тестовых смартфонов и иногда создает новые сценарии тестирования, основываясь на полученных данных.

Если обнаруживается новый потенциально опасный сценарий использования iPhone, он включается в список испытаний, которые проводятся в лабораторных условиях.