Apple на официальном сайте создала отдельный раздел для инструкций и руководств техники

Компания Apple внесла изменения на своем сайте, упростив поиск инструкций и руководств для своей техники.

Теперь на сайте появилась специальная страница под названием «Руководства, спецификации, загрузки», которая объединяет всю необходимую информацию по устройствам Apple.

Ранее пользователи были вынуждены искать инструкции и программное обеспечение на отдельных страницах, разделенных по устройствам. Однако теперь все это можно найти на одной удобной странице.

Страница «Руководства, спецификации, загрузки» включает в себя разделы по различным устройствам Apple, таким как Mac, iPad, iPhone, Watch, AirPods, Apple TV, а также «Дисплеи», «Аксессуары» и «Программное обеспечение».

Даже продукты, которые уже устарели, не остались без внимания, их руководства также доступны на сайте. Например, можно найти руководство пользователя для первых моделей iPhone.

Для удобства поиска нужной информации на странице предусмотрена функция поиска. Она находится внизу страницы, где пользователь может ввести свой запрос.

Источник