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Apple на конференции 2023 представила Apple Watch Ultra 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Компания Apple анонсировала совершенно новые Apple Watch Ultra второго поколения, оснащенные новым чипом S9, сверхширокополосным чипом второго поколения.

Apple на конференции 2023 представила Apple Watch Ultra 2

Apple на конференции 2023 представила Apple Watch Ultra 2

Apple на конференции 2023 представила Apple Watch Ultra 2

Apple на конференции 2023 представила Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra‌ 2 имеют более яркий дисплей с яркостью 3000 нит, самый яркий из всех дисплеев Apple Watch.

В Apple Watch Ultra используется чип S9, который имеет на 60% больше транзисторов и работает на 30% быстрее, чем чип S8, использованный в оригинальных Apple Watch Ultra. По словам Apple, чип S9 также оснащен четырехъядерным нейронным движком, который в 2 раза быстрее выполняет нейронные задачи.

В Ultra установлен новый сверхширокополосный чип второго поколения, который упрощает использование Apple Watch Ultra для поиска вашего iPhone, а также поддерживает точный поиск.

В Apple Watch Ultra‌ 2 также есть новый жест, который использует только стрелку часов, когда ваши руки заняты. Двойное касание позволяет вам соединить указательный и большой палец, чтобы выполнить такие действия, как ответ на вызов, завершение вызова, откладывание сигнала будильника, воспроизведение или приостановка музыки и многое другое. Double Tap будет доступен в следующем месяце.

Также появился новый циферблат Modular Ultra, а ночной режим теперь автоматически включается в темноте благодаря датчику внешней освещенности.

Apple на конференции 2023 представила Apple Watch Ultra 2

Apple на конференции 2023 представила Apple Watch Ultra 2

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