Apple Music сможет воспроизводить музыку без потери качества уже в июне

Apple продолжает улучшать свои сервисы, и сегодня компания анонсировала крупное обновление Apple Music.

В этом сервисе со следующего месяца все подписчики могут слушать музыку в максимальном качестве с помощью технологии Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos.

Нововведения не повлияют на стоимость подписки, и как было указано в пресс-релизе, новые технологии будут распространяться сразу на весь альбом, в котором уже более 75 млн треков.

Напомним, Apple Music в России предлагается за 169 рублей на одного пользователя, также сервис можно оформить по семейной подписке или в составе Apple One.