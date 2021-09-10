Apple может захватить треть мировых поставок 5G с iPhone 13

Ожидается, что во второй половине этого года Apple увидит высокие продажи, что может привести к тому, что в 2021 году она получит одну треть от общих мировых поставок смартфонов 5G. Компания может добиться этого благодаря ранее выпущенным iPhone 12 серии и грядущему iPhone 13 тоже.

Согласно отчету Counterpoint Research, iPhone 2021 года гиганта из Купертино должен вызвать всплеск поставок телефонов 5G в четвертом квартале этого года. Таким образом, поставки достигли бы значительных 200 миллионов единиц, что помогло бы общим поставкам за год достичь 605 миллионов единиц. Еще в 2020 году на долю iPhone 12 бренда приходилось 24 процента всех поставок телефонов 5G во всем мире, несмотря на то, что запуск новых iPhone откладывался на месяц.

Но в этом году бренд, вероятно, сможет получить более высокую долю рынка благодаря тому, что релиз состоится в его традиционную дату запуска. Благодаря этому более раннему выпуску iPhone 13 может привлечь в этом году заметные 33% мировых поставок смартфонов 5G. Исследователи Counterpoint считают, что «аппетит» к устройствам iOS высок на различных рынках, несмотря на то, что некоторые модели не имеют определенных «обязательных» характеристик.

По словам Джеффа Филдхака, директора по исследованиям в Северной Америке, «Apple может достичь значительного рубежа с точки зрения установленной базы в США, где доля Android уступает долю iOS, которая сейчас составляет около 44 процентов. Сильный сезон отпусков, некоторое восстановление экономики, дальнейшее ослабление COVID и продолжающееся продвижение конфиденциальности и услуг из Купертино, безусловно, может быть достаточно, чтобы сдвинуть баланс в пользу Apple».