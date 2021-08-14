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Apple может выявить нездоровое дыхание с помощью обычных AirPods Pro

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Эта стало возможным благодаря нейросети, которая анализирует данные с микрофона.

О том, что Apple может выявить нездоровое дыхание с помощью обычных AirPods Pro сообщает со ссылкой на исследования PhoneArena.

Как стало известно, для наушников было создано программное обновление, в котором и стало возможным определение нездорового дыхания.

В частности, нейросеть научили вести анализ данных с микрофона. Например, ведется запись дыхания до, во время и после тренировки.

Оказалось, что нейросеть с высокой точностью смогла определить тяжелое и ненормальное дыхание, когда происходит более 25 вдохов в минуту.

В будущем такая способность наушников сможет предупредить пользователя о возможных проблемах, что будет поводом обратится к специалистам.

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