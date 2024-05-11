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Apple может выпустить необычную альтернативу наушникам в виде прищепки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Компания Apple получила патент на устройство под названием «Носимое устройство с направленным звуком», которое предположительно может быть закреплено на одежде, таком как воротник рубашки.

Apple может выпустить необычную альтернативу наушникам в виде прищепки

Это устройство, схожее с концепцией коммуникаторов из сериала «Звездный путь» (Star Trek), предназначено для прослушивания и коммуникации.

Оно позволяет пользователям получать звук на определенном расстоянии от ушей, предлагая альтернативу традиционным наушникам.

В дополнение к функциональности аудио, устройство оборудовано различными датчиками, которые могут использоваться для обнаружения и измерения ключевых показателей состояния носителя.

Apple может выпустить необычную альтернативу наушникам в виде прищепки

Патент был подан в 2023 году, а его регистрация произошла недавно, что может указывать на возможное появление данного продукта на рынке в ближайшем будущем.

Однако важно отметить, что наличие патента не всегда означает, что конкретное устройство будет выпущено. В некоторых случаях компании получают патенты на различные технологии и концепции в целях исследования и защиты интеллектуальной собственности.

 

Apple
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