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Apple может выпустить iPhone SE 4 в двух размерах. Опубликованы фото макетов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В сети появились макеты нового бюджетного смартфона Apple iPhone SE 4, которые представил японский блог Macotakara. По неподтвержденным данным, компания может выпустить модель в двух размерах.

Apple может выпустить iPhone SE 4 в двух размерах. Опубликованы фото макетов

Судя по изображениям, новый iPhone SE 4 будет сопоставим по размеру с iPhone 14, имея габариты 146,7х71,5х7,8 мм, что аналогично модели 2022 года.

У нового устройства будет экран диагональю 6,1 дюйма, плоские грани, вырез для Face ID и переключатель звука, который заменен на кнопку действия в более новых моделях.

Apple может выпустить iPhone SE 4 в двух размерах. Опубликованы фото макетов

Главным отличием у бюджетного смартфона станет камера: в отличие от iPhone 14 с двумя сенсорами, у iPhone SE 4 будет только один. Чехлы от предыдущей модели подойдут, хотя вырез на задней панели будет больше.

Также представлен макет iPhone SE 4 Plus, который соответствует размерам iPhone 14 Plus с экраном 6,7 дюйма. Однако, как и в случае с меньшей моделью, у него будет только одна камера. Ранее не было информации о выпуске версии Plus, и в Apple пока не уверены в целесообразности ее производства.

Apple может выпустить iPhone SE 4 в двух размерах. Опубликованы фото макетов Apple может выпустить iPhone SE 4 в двух размерах. Опубликованы фото макетов Apple может выпустить iPhone SE 4 в двух размерах. Опубликованы фото макетов Apple может выпустить iPhone SE 4 в двух размерах. Опубликованы фото макетов

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