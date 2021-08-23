Apple может выпустить iPhone 13 с Touch ID, но он не появится в этом году

Поскольку до анонса серии Apple iPhone следующего поколения осталось всего несколько недель, в сети постоянно появляются новые подробности о линейке iPhone 13. В последней разработке Марк Гурман из Bloomberg раскрывает подробности об iPhone с Touch ID.

В информационном бюллетене Power On он сообщает, что в этом году Apple не будет выпускать iPhone 13 со встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев или Touch ID. Он добавляет, что технологический гигант из Купертино имеет «долгосрочную цель» — добавить Face ID под дисплеем.

Кажется очевидным, что Apple придерживается Face ID, поскольку у нее есть долгосрочные обязательства в отношении этой технологии, но есть вероятность, что iPhone получит Touch ID, по крайней мере, для бюджетных моделей этого бренда. Но в этом году этого не произойдет.

Марк Гурман говорит, что существует два возможных сценария: модели iPhone высокого класса с функцией Face ID на дисплее и модели низкого уровня с датчиками Face ID, расположенными внутри выемки наверху дисплея, аналогично тому, что предлагает Apple в настоящее время.

С другой стороны, компания может предложить Face ID на дисплее для моделей высокого класса, в то время как модели младшего класса могут иметь внутри дисплея Touch ID .

Ожидается, что линейка Apple iPhone 13 будет иметь немного меньшую выемку и будет иметь частоту обновления 120 Гц в вариантах Pro. Также повторяется, что на этот раз компания также предложит модель внутреннего хранилища емкостью 1 ТБ.

Также утверждается, что он поддерживает mmWave 5G для стран за пределами США. Говорят, что телефоны поставляются с компактной внутренней схемой, которая должна позволить компании предложить большую батарею внутри устройства.

В недавнем отчете утверждается, что новые iPhone будут поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт, что является небольшим улучшением по сравнению с нынешней зарядкой на 22 Вт. Также ожидается, что он будет оснащен сканером LiDAR.

Предстоящая серия флагманских смартфонов от Apple будет оснащена значительными обновлениями оборудования. Он указывает на более быстрый и энергоэффективный чипсет A15 Bionic, изготовленный по технологии TSMC 5 нм +.

Пока Apple не объявила дату запуска этой предстоящей серии iPhone, но сообщения показывают, что устройства могут стать официальными в третьей неделе сентября.

Источник — Astera.