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Apple может выпустить бюджетный планшет iPad 8

02.08.2020 20:51

Об этом в Сети сообщил инсайдер, который утверждает, что в линейке планшетов американской компании появится бюджетная модель.
Ранее, напомним, компания выпустила недорогой смартфон iPhone SE, который оказался достаточно востребованным на рынке.

Как сообщает источник, подобную модель компания может добавить и в линейку планшетов.

Сообщается, что Apple может выпустить бюджетный планшет iPad 8, в котором будет установлен процессор A12 Bionic.

Диагональ экрана модели будет 10,2 дюйма, да и в остальных характеристиках новинка будет такой же как  iPad 7, при этом объём встроенной памяти могут увеличить до 64 ГБ.

О предварительных сроках выхода такой модели информации пока нет.

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