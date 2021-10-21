Apple может выпустить 27-дюймовый iMac с мини-светодиодным дисплеем на 120 Гц в начале 2022 года

Очень надежный аналитик дисплеев прогнозирует, что Apple может представить свой 27-дюймовый iMac уже в первом квартале 2022 года. Новый Apple iMac, по словам аналитика дисплеев Росс Янга, будет оснащен мини-светодиодным дисплеем ProMotion, аналогичным тому, что есть у нас. в недавно выпущенных ноутбуках MacBook Pro.

У Apple был впечатляющий дебют MacBook Pro с 14-дюймовым и 16-дюймовым дисплеями. Компания осуществляет бесшумный переход от процессоров Intel к процессорам ARM, и тенденция предполагает, что новые процессоры также будут расширены до 27-дюймовых ноутбуков iMac Pro, Mac mini и Mac Pro. 27-дюймовый iMac, согласно твиту Росс Янга, также будет иметь частоту обновления дисплея 120 Гц, и это вполне может быть универсальным предложением Apple в сегменте high-end по размеру экрана.

Есть еще некоторые подробности о новом iMac, который, похоже, является обновленной версией снятого с производства iMac Pro. Он также предложит некоторые улучшения по сравнению с текущими моделями или, по крайней мере, будет соответствовать ключевым аспектам текущих моделей. 27-дюймовый iMac может работать на чипсете M1 Max, при этом Apple делает успехи в разработке улучшенных версий этих моделей.

Неясно, насколько достоверна проекция аналитика дисплея на iMac. Тем не менее у него был приличный послужной список верных прогнозов с течением времени. Apple продолжает бороться с несанкционированным разглашением своей коммерческой тайны своими сотрудниками или третьими лицами. Он принял некоторые строгие меры для отслеживания и удержания информаторов от раскрытия таких секретов, но это не остановило проблему. Таким образом, еще неизвестно, станет ли прогноз Росс Янг большим успехом или нет к первому кварталу 2022 года.