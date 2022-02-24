Apple может вскоре исправить проблемы с Face ID без замены всего iPhone

Этот шаг коснется телефонов iPhone XS и новее.

MacRumors сообщает , что авторизованные специалисты по обслуживанию Apple могут ремонтировать Face ID на iPhone XS и более новых телефонах без необходимости замены всего устройства .

Технический гигант может вскоре предоставить магазинам Apple и авторизованным поставщикам услуг Apple доступ к новой сервисной части камеры TrueDepth, которая состоит из модулей Face ID и фронтальной камеры. В результате магазины и авторизованные поставщики будут выполнять ремонт одного и того же устройства, когда на телефоне возникают проблемы с Face ID, вместо замены устройства.

Как описано Apple во внутренней служебной записке, предоставленной MacRumors , этот шаг уменьшит углеродный след ее продуктов за счет уменьшения количества ремонтов всего устройства. Если это произойдет, это также означает, что владельцам моделей iPhone XS и новее не нужно будет настраивать новый iPhone и, возможно, терять данные только из-за проблемы с Face ID.

Пока не ясно, когда этот новый процесс ремонта будет реализован. Компания только сообщила техническим специалистам, что они пройдут обучение и документацию позднее.

Эта новость появилась через несколько месяцев после того, как Apple объявила о новой программе «Самостоятельный ремонт» — еще один шаг, который также может упростить ремонт. В рамках этой инициативы Apple проинструктирует клиентов, как чинить свои устройства дома, продавая им детали и инструменты. Клиенты также получат кредит на переработку, когда они вернут использованные детали после ремонта своих устройств.

Apple заявила, что программа «Self Service Repair» будет запущена в начале этого года в США, а затем распространится на другие страны.