Apple может увеличить размеры дисплея в новых iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

В следующем году большие модели iPhone станут еще больше, источник связанный с поставщиками Apple написал, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат увеличенные экраны.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут представлены в 2024 году и эти две модели получат дисплеи диагональю около 6,3 и 6,9 дюймов соответственно.

Об этом сообщил аналитик индустрии дисплеев из Display Supply Chain Consultants. Более подробно о размерах инсайдер пообещал сообщить в день проведения конференции Display Week, которая состоится 23 мая в Display Week.

Напомним, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили экраны диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Для сравнения самый первый iPhone был оснащен 3,5-дюймовым экраном, и на тот момент это был большой дисплей.

Сейчас большинство смартфонов выходят с экранами диагональю более 6,3-дюйма.