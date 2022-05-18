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Apple может установить в будущий складной iPhone или iPad цветной экран E-Ink

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Apple в будущих мобильных устройствах может начать использовать E Ink экраны.

Как написал авторитетный инсайдер Мин Чи Куо, в раскладном iPhone может появится экран с минимальным потреблением энергии. Американская компания сейчас тестирует устройства с E Ink экранами.

«Электронные чернила» могут использоваться в раскладном смартфоне iPhone, как дополнительный небольшой экран. Также его можно применить на чехле для планшета iPad.

По данным Мин Чи Куо, раскладной iPhone может выйти не ранее 2025 года, при этом некоторые источники уверены, что это произойдет раньше.

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