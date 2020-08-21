Apple может столкнуться с еще одним коллективным иском из-за дефекта кабеля дисплея в MacBook Pro 2016 и 2017 годов

Против Apple был подан еще один коллективный иск из-за недостатка «flexgate», который характерен для некоторых MacBook Pro 2016 и 2017 годов. В иске утверждается, что Apple знала о дефекте, когда продавала MacBook Pro, и что Apple нарушила законы о предотвращении мошенничества и защите прав потребителей.

Существует несколько задокументированных проблем с MacBook Pro, выпущенными в период с 2016 по 2018 год. Хотя большинство из них варьируются от конструктивных недостатков клавиатур с механизмом «бабочка» до плохого управления температурой, одной из наиболее известных является проблема «сценического освещения», которая влияет на дисплеи некоторые модели MacBook Pro 2016 и 2017 годов. Apple может столкнуться с еще одним коллективным иском из- за этого дефекта.

Групповой иск, поданный вчера в Северный окружной суд Калифорнии, обвиняет Apple в сознательной продаже устройств с дефектом в кабеле дисплея. Дефект проявляется в некоторых MacBook Pro, выпущенных в период с 2016 по 2017 год. В затронутых устройствах гибкий ленточный кабель дисплея, соединяющий экран с материнской платой, выходит за допустимые пределы, что приводит к появлению темных пятен в нижней части экрана, известных как эффект «сценического света».

Дело получило название «flexgate» из-за обрыва гибкого кабеля дисплея. Позже Apple исправила проблему с MacBook Pro 2018, увеличив длину гибкого кабеля на 2 мм.

Против Apple было подано несколько судебных исков из-за flexgate. Ранее иски требовали возмещения затрат на ремонт и продления гарантии.

В самом последнем коллективном иске, поданном 19 августа, утверждается, что Apple нарушила Закон о гарантии потребителей Сонг-Беверли и другие законы о защите прав потребителей, продав MacBook Pro и знала о дефекте гибкого кабеля. В иске также утверждается, что Apple пыталась скрыть проблему, удаляя комментарии пользователей, жалующихся на ошибку, размещенную на их веб-сайте и других форумах.

Истцы в этом деле (те, кто подали иск против Apple) требуют компенсации за ущерб, причиненный покупкой, владением и ремонтом затронутого устройства, а также другие денежные возмещения. Истцы также добиваются судебного приказа, чтобы Apple сделала заявление о том, что они сознательно продали дефектные устройства, и оплатила судебные издержки истца.