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Apple может стать крупнейшим производителем смартфонов вместо Samsung

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Apple, по прогнозам, займет позицию крупнейшего производителя смартфонов в мире. Об этом сообщает издание PhoneArena, ссылаясь на отчет компании Techinsights.

По словам экспертов, если Apple сохранит текущую динамику поставок, она сможет обойти Samsung в 2025 году.

Одним из ключевых факторов успеха станет агрессивная политика скидок, особенно в Китае, важном рынке для производителей смартфонов. Apple укрепила свои позиции в регионе, предложив более старые модели iPhone по доступным ценам.

Специалисты отмечают, что Apple успешно сочетает выпуск новых флагманов с продажей прошлых моделей, что помогает увеличить объемы поставок. Важным этапом станет выход нового iPhone SE, который ожидается в начале 2025 года.

Согласно данным Counterpoint Research, доля Apple на рынке во втором квартале 2024 года составила 16%, в то время как Samsung остается лидером с долей 19%.

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