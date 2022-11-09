Главная » Новости

Apple может сократить объёмы производства iPhone 14 на 3 миллиона смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Apple будет сокращать количество заказов на свою актуальную модель смартфонов.

Как удалось узнать Bloomberg, американская компания планирует выпустить на 3 млн смартфонов меньше, чем планировала.

Apple выпустит 87 млн смартфонов, а не 90 млн. Это связано с падением спроса на модели iPhone 14 и 14 Plus, а также карантином, который организован в китайском городе, где производят iPhone.

На фоне объявленного карантина в Чжэнчжоу акции Apple упали на 1,5% до 136,3 доллара.

Напомним, iPhone 14 на старте продаж не пользовался спросом, также не оказался популярным и iPhone 14 Plus. При этом старшие версии наоборот оказались в дефиците.

 

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.