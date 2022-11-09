Apple может сократить объёмы производства iPhone 14 на 3 миллиона смартфонов

Apple будет сокращать количество заказов на свою актуальную модель смартфонов.

Как удалось узнать Bloomberg, американская компания планирует выпустить на 3 млн смартфонов меньше, чем планировала.

Apple выпустит 87 млн смартфонов, а не 90 млн. Это связано с падением спроса на модели iPhone 14 и 14 Plus, а также карантином, который организован в китайском городе, где производят iPhone.

На фоне объявленного карантина в Чжэнчжоу акции Apple упали на 1,5% до 136,3 доллара.

Напомним, iPhone 14 на старте продаж не пользовался спросом, также не оказался популярным и iPhone 14 Plus. При этом старшие версии наоборот оказались в дефиците.