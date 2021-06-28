Apple может скоро предложить iPad с дисплеями большего размера

Новый отчет показал, что Apple, возможно, планирует продолжить изучение своей линейки планшетов iPad. В настоящее время вариант iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма является самым большим iPad, доступным на данный момент, но вскоре это может измениться, так как компания может рассчитывать на выпуск будущих iPad с большими экранами.

Согласно отчету, Марк Гурман недавно заявил, что в ближайшем будущем может появиться экран iPad нового размера. Известный аналитик Apple заявил, что производитель iPhone все еще исследует свои iPad. По слухам, гигант из Купертино разрабатывает модернизированный корпус для iPad с задней стеклянной крышкой к 2022 году, который, как ожидается, будет поставляться с дисплеями существующих размеров 11 и 12,9 дюйма.

Кроме того, Гурман также предположил, что большие экраны могут еще больше затруднить дифференциацию планшетов и ноутбуков компании. Другими словами, с ростом возможностей iPad, основанных на производительности, Apple может выпустить варианты с большим экраном, чтобы еще больше дополнить многозадачность и продуктивность планшетов, которые могут конкурировать с MacBook. На данный момент модель MacBook с диагональю 16 дюймов является самым большим ноутбуком, предлагаемым компанией.

Интересно, что включение стеклянной задней крышки на будущих моделях iPad также будет означать появление беспроводной зарядки впервые. IPad также может поддерживать обратную беспроводную зарядку. К сожалению, это все еще неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к этой новости с недоверием и следите за обновлениями по этому поводу.

Источник — Astera.