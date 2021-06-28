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Apple может скоро предложить iPad с дисплеями большего размера

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Новый отчет показал, что Apple, возможно, планирует продолжить изучение своей линейки планшетов iPad. В настоящее время вариант iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма является самым большим iPad, доступным на данный момент, но вскоре это может измениться, так как компания может рассчитывать на выпуск будущих iPad с большими экранами.

Apple может скоро предложить iPad с дисплеями большего размера

Согласно отчету, Марк Гурман недавно заявил, что в ближайшем будущем может появиться экран iPad нового размера. Известный аналитик Apple заявил, что производитель iPhone все еще исследует свои iPad. По слухам, гигант из Купертино разрабатывает модернизированный корпус для iPad с задней стеклянной крышкой к 2022 году, который, как ожидается, будет поставляться с дисплеями существующих размеров 11 и 12,9 дюйма.

Кроме того, Гурман также предположил, что большие экраны могут еще больше затруднить дифференциацию планшетов и ноутбуков компании. Другими словами, с ростом возможностей iPad, основанных на производительности, Apple может выпустить варианты с большим экраном, чтобы еще больше дополнить многозадачность и продуктивность планшетов, которые могут конкурировать с MacBook. На данный момент модель MacBook с диагональю 16 дюймов является самым большим ноутбуком, предлагаемым компанией.

Apple может скоро предложить iPad с дисплеями большего размера

Интересно, что включение стеклянной задней крышки на будущих моделях iPad также будет означать появление беспроводной зарядки впервые. IPad также может поддерживать обратную беспроводную зарядку. К сожалению, это все еще неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к этой новости с недоверием и следите за обновлениями по этому поводу.

Источник — Astera.

Apple iPad
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