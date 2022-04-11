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Компания Apple может представить два новых компьютера Mac на WWDC 2022

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Журналист Bloomberg Марк Гурмэн сообщил, что на конференции разработчиков WWDC 2022 будет представлены не только операционные системы, но также и новые компьютеры.
Apple готовится к выпуску нескольких моделей Mac, и ближайшая конференция может стать единственной площадкой, на которой состоится презентация рабочих станций

Гурмэн сообщает, что американская компания готовит два Mac, которые будут только на собственных процессорах.

Одним из компьютеров станет MacBook Air на чипе M2, он может получить цветовую палитру как у 24-дюймового iMac.

Было еще сказано, что Apple сейчас ведет разработку обновленного iMac, и совершенного нового MacBook Pro, который на рынке заменит 13-дюймовую модель.

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