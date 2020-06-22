Apple может представить складной iPhone в следующем году

Компания Apple, как и ряд других производителей, патентовала складные устройства.

То есть бренд тоже работает над новым устройством, которое получит складной дисплей.

Недавно в Сети появились подробности о таком смартфоне от американской компании. Apple может представить складной iPhone уже в следующем году.

По информации источников, в таком аппарате не будет фирменного большого выреза, а еще он получит сканер отпечатков пальцев на боковой части.

Также подтверждается информация, что складной смартфон не будет являться моделью с гибким экраном, так как по факту в модели будет два отдельных экрана, которые в открытом состоянии будут объединяться таким образом, что между ними не будет заметна щель.

Дизайн новинки будет напоминать iPhone 11, а точнее у нее будут скругленные края. Пи этом фирменная система FaceID будет интегрирована в основную камеру.