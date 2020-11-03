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Apple может представить Mac с собственным процессором на мероприятии 10 ноября

03.11.2020 09:30

Предстоящее мероприятие Apple «One More Thing», объявленное сегодня утром и запланированное на 10 ноября, станет серьезным прорывом в традицию во многих отношениях: это будет первый раз, когда компания представит ноутбук Apple с собственным пользовательским интерфейсом Arm ЦП.

Согласно новому отчету Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует представить на следующей неделе три новых ноутбука: один 13-дюймовый MacBook Air и две модели MacBook Pro разного размера (13 и 16 дюймов) без процессоров Intel.

Генеральный директор Apple Тим Кук сказал во время анонса собственных компьютеров Mac на базе Arm, что переход к полной поддержке его линейки с настраиваемым чипсетом займет около двух лет. Это дает нам приблизительный график того, когда мы можем увидеть, что другие компьютеры вне линейки MacBook будут обновлены вариантами Arm.

Apple тестирует, как это может повлиять на экосистему программного обеспечения, позволяя разработчикам создавать и запускать программное обеспечение на Mac с процессором iPad Pro. Основные изменения, которые облегчат Mac на базе Arm — самое главное, возможность запускать программное обеспечение iOS, разработанное для iPhone и iPad на компьютерах Mac, — также будет включено в грядущем обновлении MacOS Big Sur, которое принесет iOS, iPadOS и macOS ближе друг к другу, чем когда-либо прежде. Это обновление ОС, вероятно, появится или получит официальную дату выпуска на следующей неделе вместе с новыми устройствами MacBook.

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