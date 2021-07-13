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Apple может покинуть рынок Великобритании из-за патентного спора на $7 млрд

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Американская компания может покинут рынок Великобритании, если решение будет принято не в ее пользу.
Apple ввязалась в очередной патентный спор, и в этот раз на американскую компанию подала OPtis Cellular Technology, причем суд сейчас на ее стороне.

Уже сейчас Apple грозит штраф в 7 млрд долларов. По заявлению юристов, если его не оспорить, то компании проще будет уйти с рынка Великобритании.

Стоит отметить, что OPtis Cellular Technology на рынке занимается скупкой патентов и зарабатывает на них.

Apple еще в прошлом году столкнулась с дочерней компанией OPtis Cellular Technology и проиграла ей суд. По решению суда купертиновская компания должна была выплатить 500 млн долларов.

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