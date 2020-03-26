Apple может отложить запуск новых iPhone из-за пандемии

Apple может отложить запуск новых iPhone из-за пандемии26.03.2020 21:20
Apple может задержать выпуск новых смартфонов с поддержкой 5G, а связано это с пандемией коронавируса, из-за которой сейчас очень низкие продажи смартфонов, а также закрыты предприятия.
Издание Nikkei Asian Review со ссылкой на свои источники сообщает, что руководство Apple сейчас ведет переговоры о возможной отсрочке запуска новых iPhone.
Напомним, новое поколение смартфонов выходит в сентябре.
В Apple сейчас особо обеспокоены не только возможными задержками у поставщиков.
Также компания отмечает низкий интерес потребителей к их продукции.
Стоит отметить, что «купертиновкая» компания в Европе закрыла все свои розничные магазины, а ранее их закрывали и в Китае, где сейчас они снова начали работать.
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