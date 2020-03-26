Apple может отложить запуск новых iPhone из-за пандемии

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.79 EUR/RUB: 84.15 BTC/USD: 8756.9

26 апреля : четверг

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Apple может отложить запуск новых iPhone из-за пандемии

26.03.2020 21:20

Apple может задержать выпуск новых смартфонов с поддержкой 5G, а связано это с пандемией коронавируса, из-за которой сейчас очень низкие продажи смартфонов, а также закрыты предприятия.
Издание Nikkei Asian Review со ссылкой на свои источники сообщает, что руководство Apple сейчас ведет переговоры о возможной отсрочке запуска новых iPhone.

Напомним, новое поколение смартфонов выходит в сентябре.

В Apple сейчас особо обеспокоены не только возможными задержками у поставщиков.

Также компания отмечает низкий интерес потребителей к их продукции.

Стоит отметить, что «купертиновкая» компания в Европе закрыла все свои розничные магазины, а ранее их закрывали и в Китае, где сейчас они снова начали работать.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги