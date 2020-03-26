Apple может отложить запуск новых iPhone из-за пандемии

Apple может задержать выпуск новых смартфонов с поддержкой 5G, а связано это с пандемией коронавируса, из-за которой сейчас очень низкие продажи смартфонов, а также закрыты предприятия.

Издание Nikkei Asian Review со ссылкой на свои источники сообщает, что руководство Apple сейчас ведет переговоры о возможной отсрочке запуска новых iPhone.

Напомним, новое поколение смартфонов выходит в сентябре.

В Apple сейчас особо обеспокоены не только возможными задержками у поставщиков.

Также компания отмечает низкий интерес потребителей к их продукции.

Стоит отметить, что «купертиновкая» компания в Европе закрыла все свои розничные магазины, а ранее их закрывали и в Китае, где сейчас они снова начали работать.