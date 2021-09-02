Apple может отложить выпуск MacBook Pro из-за нехватки микросхем

Противоречивый новый отчет предполагает, что глобальная нехватка чипов влияет на производство будущих моделей MacBook Pro, и что Apple отложит их запуск.

Ожидаемые новые 14-дюймовые MacBook Pro и 16-дюймовые MacBook Pro от Apple ранее сталкивались с задержками с производством, даже отложенным в апреле 2021 года. Эта задержка, как утверждается, была из-за глобальной нехватки компонентов, и, вероятно, именно поэтому Apple не раскрыла новые модели на WWDC 2021, как и ожидалось.

Теперь, по данным Digitimes Asia, дефицит снова ударил по Apple. Ссылаясь на неуказанные отраслевые источники, издание сообщает, что открытие может быть снова отложено.

Однако в отчете говорится, что источники полагают, что новые модели MacBook Pro теперь будут представлены либо в октябре, либо в ноябре, «вместо обычного сентября». Apple никогда не выпускала MacBook Pro в сентябре.

Октябрь — самый распространенный месяц для выпуска MacBook Pro: с момента выпуска первого MacBook Pro в 2006 году таких выпусков было четыре. Apple трижды представляла новые модели в июне, только один раз в январе и только в ноябре 2020 года.

Digitimes недавно заявила, что в сентябре 2021 года произойдет два мероприятия Apple, но в целом это считается маловероятным. Предполагается, что одно из ожидаемых мероприятий Apple будет сосредоточено на «iPhone 13».