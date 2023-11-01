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Apple может оснастить новый IPhone 16 дополнительной «кнопкой захвата»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 68 Опубликовано

По информации от Macrumors, будущие модели iPhone 16 могут получить дополнительную кнопку, а также изменение расположения антенны mmWave, чтобы учесть эти изменения.

Согласно ожиданиям, кнопка действия на iPhone 16 Pro будет располагаться вровень с устройством, поскольку Apple планирует перейти на твердотельную технологию и отказаться от текущего дизайна.

Хотя кнопка действия будет изменена, кнопки регулировки громкости и кнопка питания останутся без изменений. В настоящее время эти кнопки не являются твердотельными, однако планы Apple могут измениться.

Пока неизвестно, какое назначение будет у дополнительной кнопки, которую некоторые источники называют «кнопкой захвата». Ожидается, что она будет расположена под кнопкой питания справа от устройства и будет иметь емкостной тип.

Macrumors утверждает, что новая кнопка будет введена во всех моделях iPhone 16, включая базовые версии iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Официальный анонс iPhone 16 ожидается в сентябре следующего года.

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