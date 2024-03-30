Apple может не только перенести, но и отменить выпуск складного iPhone

По информации зарубежных изданий, Apple отложила выпуск своего первого складного iPhone из-за технических проблем. Старт продаж был перенесен с четвертого квартала 2026 года на первый квартал 2027 года.

В то же время, уже согласованные поставщики комплектующих останутся неизменными.

По данным других источников, Apple разрабатывает прототипы двух складных смартфонов, которые будут сгибаться по ширине как раскладушка.

Первая модель будет иметь 6-дюймовый внешний дисплей и 8-дюймовый основной дисплей. Также рассматривается возможность выпуска устройства с дисплеем размером 7-8 дюймов, который может заменить iPad mini.

Некоторые источники сообщают, что Apple может заморозить разработку складного iPhone на неопределенный срок, так как существующие технологии не соответствуют требованиям компании.

В прошлом месяце появилась информация, что Apple приостановила разработку после того, как тестируемые дисплеи не прошли стандарты. Одна из складных панелей, произведенных Samsung, сломалась через несколько дней испытаний.

Apple продолжает работать над устранением проблем, таких как складка на дисплее и конструкция шарнира. Также рассматривается возможность использования полимерных материалов для панелей, чтобы снизить проблемы с отражением света.