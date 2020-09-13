Apple может не показать новые модели iPhone на презентации 15 сентября

Пока данная информация никак не подтверждена, но появились новые сведения о том, что покажет американская компания в рамках презентации, которая состоится через два дня.

Если верить слухам, то 15 сентября Apple может не показать новые модели iPhone на презентации, однако удивит анонсом новых Apple Watch.

В частности, есть данные, что Apple выпустит доступную версию смарт-часов с названием Apple Watch SE.

Этим часа приписывают две версии с экраном 40 и 42 мм, которые не будет активны постоянно, как у пятых Apple Watch.

Еще в умных часах не предложат датчика ЭКГ. Предварительная стоимость удешевленных часов будет на уровне 199 долларов.

Что касается мероприятия, то на нем, как сообщает источник, покажут не только Apple Watch SE, но и новые Watch Series 6, iPad Air с безрамочным дизайном, а также накладные наушники AirPods Studio.

То есть если верить источнику, то презентация 15 сентября будет посвящена часам, наушникам, планшетам и прочим продуктам, но не iPhone.