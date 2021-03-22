Apple может научить колонку HomePod mini менять температуру и влажность воздуха

В HomePod mini был обнаружен датчик температуры и влажности воздуха, который компания Apple никак не задействовала за все время существования колонки.

Включить этот датчик можно было бы обновлением, но разработчик этого не стал делать по непонятным причинам.

Марк Гурман из Bloomberg считает, что Apple сейчас ведет разработку нового типа устройства, которое на рынке могло бы конкурировать с Google Nest Hub Max, Amazon Echo Show и Facebook Portal.

У Apple очень сильная экосистема и выпуск смарт-экрана мог бы усилить позиции компании на рынке и расширить возможности ее сервисов. Также через смарт-экран можно было бы управлять устройствами совместимыми с Apple Home Kit.

Стоит отметить, Гурман не утверждает, что Apple создает новый продукт, а всего лишь предполагает.

Напомним, недавно Apple прекратила выпускать HomePod и оставила в модельном ряду только HomePod mini.