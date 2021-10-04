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Apple MacBook Pro с новым чипсетом M1X выйдет в этом месяце

Apple MacBook Pro с новым чипсетом M1X выйдет в этом месяце
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Прошли месяцы с тех пор, как мы начали получать сообщения о том, что Apple работает над новым чипсетом Apple Silicon — M1X. Ожидается, что устройства будут запущены в последние пару месяцев, но были отложены из-за проблем с производством.

Теперь в новом отчете указывается, что Apple готовится к выпуску своих новых ноутбуков MacBook Pro на чипсете M1X в конце этого месяца, то есть в октябре 2021 года. Это также соответствует недавнему отчету, в котором предполагалось, что новые устройства MacBook Pro поступят в продажу в несколько недель.

Ожидается, что грядущие модели Apple MacBook Pro будут иметь совершенно новый дизайн и два варианта дисплея — 14-дюймовый и 16-дюймовый, с экраном Mini-LED . Ожидается, что они будут иметь дизайн с плоскими краями, порт для зарядки MagSafe и еще несколько портов, включая HDMI и слот для карт памяти SD.

Что касается набора микросхем M1X, он может поставляться с 10-ядерным процессором с восемью высокопроизводительными ядрами и двумя энергоэффективными ядрами, а также с 16- или 32-ядерными вариантами графического процессора и поддержкой до 64 ГБ ОЗУ. Согласно отчетам, Ruiyi Optoelectronics будет эксклюзивным поставщиком новых мини-светодиодных панелей, а Quanta Computer будет отвечать за окончательную сборку грядущих устройств MacBook.

Помимо MacBook, Apple планирует выпустить еще несколько устройств Mac. Ранее сообщалось, что вскоре после запуска MacBook Pro технологический гигант из Купертино может выпустить новый высокопроизводительный Mac Mini, а в следующем году — новые iMac и Mac Pro.

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