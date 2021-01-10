Apple MacBook на SoC Apple M1 уже заняли около 1% глобального рынка ноутбуков

Apple со временем откажется от процессоров компании Intel в пользу собственных чипов на базе технологий ARM.

Сейчас на рынке с новым процессором Apple M1 предлагаются ноутбуки MacBook Air, MacBook Pro и компьютер Mac Mini.

Эти системы несмотря на то, что продаются совсем недавно, уже успели завоевать почти 1% глобального рынка всех ноутбуков, выпущенных в прошлом году.

Такие данные приводит исследовательская компания TrendForce. По их данным в 2021 году ноутбуки с Apple M1 займут уже долю 7% от общих продаж, и если такой прогноз сбудется, то Apple обязательно расширит модельный ряд компьютеров с ARM –процессорами.

Аналитики еще отметили, что в 2020 году из-за перехода на удаленную работу продажи ноутбуков выросли 22,5% и достигли отметки 200 млн ед.