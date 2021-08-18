Apple Mac Mini на чипсете M1X отложен до 2022 года

Apple Silicon, которая разрабатывает чипсеты на базе ARM для собственных устройств Mac, работает над преемником чипа M1, который, вероятно, будет называться M1X. Ожидается, что гигант из Купертино в скором времени представит устройства на грядущем чипсете.

Компания уже выпустила Mac Mini на базе чипсета M1 и, по слухам, выпустит новую версию с чипсетом M1X, на котором работает устройство. Ходили слухи, что он будет запущен в ближайшие недели или месяцы, но сейчас это отложено.

В новом отчете, поступившем через @LeaksApplePro, утверждается, что выпуск Mac Mini на базе M1X был отложен до начала 2022 года по «маркетинговым причинам». Хотя точная причина не была указана, вполне вероятно, что Apple хочет сосредоточиться на новом чипсете и моделях MacBook Pro в этом году. Недавняя глобальная нехватка чипов также могла повлиять на это решение.

Ранее сообщалось, что Apple может выпустить новый Mac Mini в четвертом квартале этого года, например, в октябре или ноябре, вместе с новыми ноутбуками MacBook Pro.

Набор микросхем M1X как ожидается, будет локомотивом с SoC, имея 10 процессорных ядер и до 32 ядер GPU. Что касается M1X Mac Mini, канал Max Tech на YouTube прогнозирует цену в 1299 долларов за базовую модель, которая должна иметь как минимум 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища SSD.

Есть вероятность, что Apple представит новое устройство Mac Mini вместе с моделями MacBook Pro в конце этого года, а фактический запуск перенесен на первый квартал следующего года вместе с обновленной линейкой MacBook Air.

Источник — Astera.