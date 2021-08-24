Apple Mac Mini на базе чипсета M1X выйдет этой осенью

В прошлом году Apple выпустила новый Mac Mini на базе собственного чипсета Apple Mi1. Есть сообщения о том, что технический гигант из Купертино работает над преемником чипсета M1, получившим название Apple M1X.

В сообщениях утверждается, что Apple также работает над новой версией Mac Mini, которая будет оснащена новым чипсетом M1X. Последняя разработка указывает на то, что продукт может быть запущен в ближайшие месяцы.

Новый отчет, поступивший от Марка Гурмана в его информационном бюллетене Power On, противоречит недавнему отчету, в котором утверждалось, что выпуск Mac Mini на базе M1X был отложен Apple до следующего года по «маркетинговым причинам».

Стоит обратить внимание, что чипсет M1X еще не был анонсирован Apple, но, судя по тому, что известно до сих пор, чипсет считается более продвинутой версией M1. Помимо Mac Mini, он будет работать на других устройствах Mac, включая будущие модели MacBook Pro.

Ожидается, что Apple изменит дизайн Mac Mini и добавит больше портов, в том числе порт магнитного питания. Говорят, что продукт ориентирован на опытных пользователей и будет иметь верхнюю часть из оргстекла. Недавний отчет также показал, что Mac Mini с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD может иметь стартовую цену в 1299 долларов.

Учитывая обновленные характеристики и целевую аудиторию, цена M1X Mac Mini будет выше по сравнению с текущим Mac Mini на базе M1. Таким образом, текущая модель останется, даже если будет запущена более новая модель, предоставляя доступный вариант для обычных пользователей.

Источник — Astera.