Apple M1X MacBook Pro поступит в продажу в ближайшие недели

Apple недавно анонсировала свои последние устройства на рынке, в том числе линейку iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad нового 9-го поколения и обновленный iPad Mini. Теперь похоже, что технический гигант готовится к выпуску новых устройств Mac.

По слухам, компания работает над новой версией Apple Silicon, которая, вероятно, будет называться чипсетом Apple M1X. Теперь, новый отчет идет от Power On Блумберга утверждает, что компания Apple может начать новый MacBook Pro оснащен чипсетом M1x вместе с новым AirPods Pro в «ближайшие несколько недель.»

Предполагается, что в октябре Apple проведет новое виртуальное мероприятие по запуску новых устройств MacBook Pro . В предыдущем отчете о цепочке поставок также указывалось, что технический гигант планирует нарастить производство MacBook Pro M1X к октябрю.

Apple планирует выпустить еще несколько новых устройств Mac. Ранее сообщалось, что вскоре после запуска MacBook Pro гигант из Купертино может выпустить новый высокопроизводительный Mac Mini, а в следующем году — новые iMac и Mac Pro.

Ожидается, что грядущие модели Apple MacBook Pro будут иметь совершенно новый дизайн и два варианта дисплея — 14-дюймовый и 16-дюймовый, с экраном Mini-LED . Ожидается, что они будут иметь дизайн с плоскими краями, порт для зарядки MagSafe и еще несколько портов, включая HDMI и слот для карт памяти SD.

Что касается чипсета M1X, он может поставляться с 10-ядерным процессором с восемью высокопроизводительными ядрами и двумя энергоэффективными ядрами, а также с 16- или 32-ядерными вариантами графического процессора и поддержкой до 64 ГБ ОЗУ. Согласно отчетам, Ruiyi Optoelectronics будет эксклюзивным поставщиком новых мини-светодиодных панелей, а Quanta Computer будет отвечать за окончательную сборку грядущих устройств MacBook.