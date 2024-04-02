Apple лишила поддержки одну из популярных моделей Apple Watch

Важная новость для владельцев умных часов Apple Watch: Apple решила прекратить поддержку модели Apple Watch Series 4. Этот аппарат был выпущен в 2018 году вместе с iPhone XS и XR, и на данный момент является самыми долгоживущими часами компании. Они получали обновления в течение почти шести лет.

Однако, согласно списку опубликованному журналистами iPhoneSoft, есть множество других моделей Apple Watch, которые продолжат получать поддержку и обновления.

В числе них Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch Series 9, Apple Watch SE (первое поколение, 2020 год) и Apple Watch SE (второе поколение, 2022 год). Кроме того, в список включены также Apple Watch Ultra и Apple Watch Ultra 2.

Новая версия операционной системы для этих умных часов, watchOS 11, ожидается летом 2024 года. В сентябре этого же года все пользователи смогут установить обновление на свои устройства.