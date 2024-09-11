Apple лишила новых владельцев AirPods 4 кабеля USB-C в комплекте

На презентации 9 сентября Apple представила обновленные наушники. Новая модель AirPods 4 теперь доступна в двух вариантах. Также были внесены изменения в AirPods Max, а для AirPods Pro 2 анонсированы новые функции.

AirPods 4 имеют вкладышевой дизайн без резинок. Apple разработала их с учетом различных форм ушей, чтобы они подходили большему числу пользователей. Наушники оснащены чипом Apple H2, который улучшает качество звука. Также они поддерживают пространственное звучание и шумоподавление во время звонков. Управлять наушниками можно с помощью чувствительных ножек.

Чехол для AirPods 4 стал самым компактным из всех моделей и обеспечивает до 30 часов работы. Он заряжается через USB Type-C. Более дорогая версия наушников поддерживает адаптивное шумоподавление и беспроводную зарядку. В чехле есть динамик для поиска наушников через сервис «Локатор».

Цены на AirPods 4 составят 129 долларов за модель без активного шумоподавления и 179 долларов за версию с этой функцией.

AirPods Pro второго поколения получат три новые функции: защиту слуха от громких звуков, тест на слух и возможность работать как слуховой аппарат для людей с нарушениями слуха.

Что касается AirPods Max, Apple не представила новую модель, а выпустила существующую в новых цветах и добавила порт USB Type-C.

Apple обновила свою линейку AirPods, выпустив две новые версии AirPods 4, которые заменяют старые модели AirPods 2 и 3. Новые наушники получили улучшенный дизайн и качество звука, а также активное шумоподавление в более дорогой версии. Однако теперь в комплект не входит кабель USB-C, который нужно будет покупать отдельно.

На сайте Apple указано, что кабель для зарядки USB-C не включен в комплект новых AirPods 4, хотя он по-прежнему идет в комплекте с другими моделями, включая обновленные AirPods Max.

Кроме того, новый чехол для зарядки AirPods 4 теперь тоже оснащен портом USB-C, как это было сделано для AirPods Pro 2 в прошлом году.

Ранее в старых моделях использовался порт Lightning. Это изменение может создать неудобства для пользователей, у которых есть старые модели iPhone, такие, как iPhone 14, поскольку они не поддерживают разъем USB-C.